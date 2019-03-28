A101 aktüel ürünler kataloğu listesi belli oldu. Türkiye genelinde 8 bin marketi olan A101 her hafta müşterilerine çeşit çeşit ürünleri indirimli olarak sunuyor. Bu hafta ise yine birçok ürüne yer verildi. Sizler için A101'in bu hafta yaptığı kampanyalı ürünleri haberimizde derledik. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılıyor? İşte 28 Mart 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MART 2019)

Ücretsiz montaj desteği ile birlikte satışa sunulan, 3 yıl garantili Toshiba 49L2863DAT Full HD Smart Led TV 2399 TL. Dahili uydu alıcılı Elton EL43DLK010 Full HD Led TV 1399 TL. Seramik iç yüzeye sahip, 23 litre kapasiteli 2 yıl garantili Samsung Mikrodalga Fırın 359 TL. Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 79,95 TL. Multi Cyclone torbasız teknoloji ile üretilmiş Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 279 TL. Susuz çalışmaya karşı koruma sistemi ile güvenle kullanabileceğiniz Kiwi Kablosuz Su Isıtıcısı 44,95 TL. Değiştirilebilir kapı yönü ile mekanlarınıza uyarlayabileceğiniz, 2 adet dondurucu bölme ve 4 adet dondurucu çekmecesi ile dikkat çeken, 2 yıl garantili SEG Derin Dondurucu 1199 TL.

28 MART A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN