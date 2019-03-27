Turizmde rekor üstüne rekor kıran Türkiye, Rusya ile önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın ardından Rusya ile de kimlikle seyahat anlaşması için düğmeye basıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun duyurduğu çalışma hem turizmcileri hem de Rusya'yı görmek isteyen Türkler'i sevindirdi. Gözler, yarın Antalya'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının gerçekleştireceği görüşmeye çevrilirken, tuizmciler, projenin gerçekleşmesi halinde Rus turist sayısının 1 yılda yüzde 10 artacağını vurguladı. 2018'de 6 milyon Rus turistle rekor kırıldığını belirten turizmciler, "Minimum 600 bin ilave turist gelir" dedi. Haber sosyal medyayı da salladı. Rusya'yı görmek isteyen Türkler, sosyal medyada pek çok yorum yaptı.
Gözümüz aydın: Kapın kimlikleri Rusya'ya gidiyoruz!...
Artık hafta sonları Moskova'dayız.
Canımız sıkıldığında, ver elini Rusya...
Rus gelinler çoğalacak gibi geliyor.
Gözümüz aydın: Kapın kimlikleri Rusya'ya gidiyoruz!...
Artık hafta sonları Moskova'dayız.
Canımız sıkıldığında, ver elini Rusya...
Rus gelinler çoğalacak gibi geliyor.
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