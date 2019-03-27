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​Pasaportsuz haberiyle sallandı

Pasaportsuz çalışması büyük yankı uyandırdı. Rusya’yı görmek isteyen Türkler heyecanlanırken, turizmciler de sevindi: 1 yılda 600 bin ilave gelir. Pasaportsuz seyahat imkanının getirilmesi ile hem Rusya'dan gelenlerin, hem de ülkemizden Rusya'ya gidenlerin sayısı artacak.

Sizi seviyo'rus'
Turizmde rekor üstüne rekor kıran , ile önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. , ve Moldova'nın ardından Rusya ile de kimlikle seyahat anlaşması için düğmeye basıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun duyurduğu çalışma hem turizmcileri hem de Rusya'yı görmek isteyen Türkler'i sevindirdi. Gözler, yarın 'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının gerçekleştireceği görüşmeye çevrilirken, tuizmciler, projenin gerçekleşmesi halinde Rus sayısının 1 yılda yüzde 10 artacağını vurguladı. 2018'de 6 milyon le rekor kırıldığını belirten turizmciler, "Minimum 600 bin ilave turist gelir" dedi. Haber yı da salladı. Rusya'yı görmek isteyen Türkler, sosyal medyada pek çok yorum yaptı.

Gözümüz aydın: Kapın kimlikleri Rusya'ya gidiyoruz!...
Artık hafta sonları Moskova'dayız.
Canımız sıkıldığında, ver elini Rusya...
Rus gelinler çoğalacak gibi geliyor.

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