Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Selamlar eleqseverler, umarız iyisinizdir. Bugünkü eleq ipucu sorumuzun konusu tarih. Ordularıyla çok geniş toprakların tozunu dumana katan Orta Asya fatihi Timur'a, "Timurlenk" denmesinin sebebi nedir? Hatta lenk kelimesinin bu sebeple alakası var." denildi. Peki, Orta Asya fatihi Timur'a, Timurlenk denmesinin sebebi nedir? İşte 27 Mart Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (27 MART 2019)

Soru: Orta Asya fatihi Timur'a, Timurlenk denmesinin sebebi nedir?

Cevap: SAĞ AYAĞININ SAKAT OLMASINDAN DOLAYI