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  • 27.03.2019 07:14
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 07:56

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! 'da bugün hava nasıl olacak? 2019

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruya yanıt verdi. İnternet sitesi üzerinden yapılan yeni tahminlere göre bugün 'nun güneydoğusu ile , Bingöl, ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Peki , Ankara ve 'de bugün hava nasıl? ? İşte 2019 Türkiye geneli ...

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 'nun güneydoğusu ile , Bingöl, ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki 'da bugün hava nasıl olacak? 2019 il il ...

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, , Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, , Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI
Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanması da bekleniyor.



YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

°C, 18°C - Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C -Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C - Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C - Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C - Parçalı ve az bulutlu

°C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİNOP °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, - 16°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C - Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C - Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C - Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C - Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C - Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -1°C - Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C - Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

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