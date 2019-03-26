Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 27 Mart 2019 il il hava durumu...

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Anadolu'da bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanması da bekleniyor.





YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C - Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C -Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C - Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C - Parçalı bulutlu



EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C - Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİNOP °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, - 16°C Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C - Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C - Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C - Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C - Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C - Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -1°C - Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C - Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu