Ajan 'Attı'lgan

Konya'da Atılgan Kümür (31), 2017'de akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat (80), Meryem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat'ı (64) tüfekle öldürdü. Sanığın, 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında kendisinin Amerika ajanı olduğunu ileri süren Kümür, "Benim kim olduğumu bilmeden yargılama yapıyorsunuz. Amerika istihbarat ajanıyım. Bana emir geldi. 'Vur' dediler, vurdum. Birkaç kişiyi daha öldürecektim, açıktım" dedi. Gözaltına alındığında da benzer ifadeler kullanan Kümür'ün, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verildi. Mahkeme, Kümür'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.
- Yaşam
- 26.03.2019
- Gazete
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