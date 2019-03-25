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Sosyal sorun

’de 27 yaşındaki bir genç, inşaata çıktı. a kalkıştı. Meraklı kalabalık, olayı dan yayınladı.

Sosyal sorun
Vatandaşlar, girişimini film gibi izledi. Olay dün 'de meydana geldi. İbrahim Akın (27), borçları sebebiyle bunalıma girdi. İntihar etmek istedi. Meraklı kalabalık, olayı anbean üzerinden canlı yayınla paylaştı. Kendi aralarında 'atlar-atlamaz' diye iddiaya bile giren vatandaşlar adeta 'insanlık ölmüş' dedirtti. İkna edilen Akın, çatıdan indirildi.

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