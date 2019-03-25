Sosyal sorun

Vatandaşlar, intihar girişimini film gibi izledi. Olay dün Eskişehir'de meydana geldi. İbrahim Akın (27), borçları sebebiyle bunalıma girdi. İntihar etmek istedi. Meraklı kalabalık, olayı anbean sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaştı. Kendi aralarında 'atlar-atlamaz' diye iddiaya bile giren vatandaşlar adeta 'insanlık ölmüş' dedirtti. İkna edilen Akın, çatıdan indirildi.
- Yaşam
- 25.03.2019
- Gazete
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