Kafam güzel beni al

Liseli genç kız şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. Ebru Erdem (18) bir rezidansın 9'uncu katından düşerek yaşamını yitirdi. Yanındaki Serdar Taş, "Eve gittik, alkol içip uyuşturucu kullandık. Ailesiyle kavga etti. Lavaboya gittim. Döndüğümde camdaydı. Müdahalede etmedim."dedi. Şüpheli tutuklandı. TAKVİM'in ulaştığı M.B. "O gece bana 'Kafam çok güzel. Gel beni al' yazdı. Bir daha cevap gelmedi" dedi. N.B. ise "O yaşamayı çok severdi. En büyük hayali polis olmaktı. Üniversiteye hazırlanacaktık" diye konuştu.
Suçlamaları kabul etmeyen Serdar Taş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YUNUS EMRE KAVAK
Suçlamaları kabul etmeyen Serdar Taş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YUNUS EMRE KAVAK
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