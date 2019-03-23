Gönüllerin Sultan’ı

KAYSERİ'DEN gelen haber, yürekleri ısıttı. İki çocuk sahibi Serpil-Mehmet Koç çifti, tanıdıklarının da tavsiyesiyle beş yıl önce koruyucu aile olma kararı aldı. İki yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Sultan Kök'ü sahiplenen aile, küçük kıza aile sıcaklığı yaşattı. Sultan'ın iyileşmesi için çalmadık kapı bırakmayan aile, doktorların "yürüyemez" sözüyle yıkıldı. Ancak mücadeleyi bırakmadı. Gösterdikleri şefkat ile Sultan, 6 yaşında ilk adımlarını atmaya başladı. Anne Serpil Koç, "Sultan annesi tarafından terk edilmiş. Babasının şiddetine maruz kalmış. Konuşamıyor, görmüyor ve yürüyemiyordu. Yüzde 100 engelliydi. Fizik tedavi ve bizim çabamızla iyileşti. Doktorlar bile çok şaşırdı. Sultan şimdi bizim ikinci kızımız" ifadesini kullandı.
ALi ALTUNTAŞ
ALi ALTUNTAŞ
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