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Gönüllerin ’ı

Serpil-Mehmet Koç çifti, ailesinin terk ettiği engelli ’ı bağrına bastı. ını 6 yaşında atan Sultan, kendisini hayata bağlayan aileye sımsıkı sarıldı.

Gönüllerin Sultan’ı
KAYSERİ'DEN gelen haber, yürekleri ısıttı. İki çocuk sahibi Serpil-Mehmet Koç çifti, tanıdıklarının da tavsiyesiyle beş yıl önce koruyucu aile olma kararı aldı. İki yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Kök'ü sahiplenen aile, küçük kıza aile sıcaklığı yaşattı. Sultan'ın iyileşmesi için çalmadık kapı bırakmayan aile, doktorların "yürüyemez" sözüyle yıkıldı. Ancak mücadeleyi bırakmadı. Gösterdikleri şefkat ile Sultan, 6 yaşında larını atmaya başladı. Anne Serpil Koç, "Sultan annesi tarafından terk edilmiş. Babasının şiddetine maruz kalmış. Konuşamıyor, görmüyor ve yürüyemiyordu. Yüzde 100 engelliydi. Fizik tedavi ve bizim çabamızla iyileşti. Doktorlar bile çok şaşırdı. Sultan şimdi bizim ikinci kızımız" ifadesini kullandı.

ALi ALTUNTAŞ

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