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19 yaşındaki organlarıyla üç kişiye can oldu

3 kişiye umut oldu
'da Mehmet Atmaca (19), 18 Mart'ta motosiklet kazası geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan genç adam tedavi altına alındı. Bir gün sonra ise beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye nakledildi. Annesi Serpil ve babası Soner Atmaca, "Oğlumuz başka bedenlerde yaşasın" dedi.

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