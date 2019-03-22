Antalya'da Mehmet Atmaca (19), 18 Mart'ta motosiklet kazası geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan genç adam tedavi altına alındı. Bir gün sonra ise beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 kişiye nakledildi. Annesi Serpil ve babası Soner Atmaca, "Oğlumuz başka bedenlerde yaşasın" dedi.
- Yaşam
- 22.03.2019
- Gazete
19 yaşındaki Mehmet Atmaca organlarıyla üç kişiye can oldu
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