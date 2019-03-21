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Altunsoy'dan alkışlık hareket

'Şefika't
'da Altunsoy, eşinden boşandı. Çocuk hasreti yaşadı. Koruyucu anne olmak için başvuru yaptı. Ve Sude (13) ile Cemre'yi (9), kanatlarının altına aldı. Üstelik onların kedilerine de kapısını açtı.

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