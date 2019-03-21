Karaman'da Şefika Altunsoy, eşinden boşandı. Çocuk hasreti yaşadı. Koruyucu anne olmak için başvuru yaptı. Ve Sude (13) ile Cemre'yi (9), kanatlarının altına aldı. Üstelik onların kedilerine de kapısını açtı.
- Yaşam
- 21.03.2019
- Gazete
Şefika Altunsoy'dan alkışlık hareket
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