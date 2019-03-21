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  • 21.03.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 11:47

ipucu 21 Mart: Gönüllülük kulübünün projesinin adı nedir?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü yarışmada ödül 10 bin TL olacak. İpucu sorusu ise bir gönüllülük projesinden geliyor. 'Minik Yüreklere Umut Olmak' sloganıyla yola çıkan Gönüllülük kulübünün bu projesinin adı ipucunda soruldu. Peki, projenin adı nedir? İşte 21 Mart sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. 10 bin TL ödüllü 12.30 yarışması için Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucumuz 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir gönüllülük projesinden geliyor, eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için "Minik Yüreklere Umut Olmak" sloganıyla çıktıkları yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunan, Köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarında atölyeler düzenleyen Gönüllülük kulübü adı altında yürütülen projenin adını bilen var mı?" denildi. İşte 21 Mart sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (21 MART 2019)

Soru: İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübünün projesinin adı nedir?

Cevap: UMUT OKULU

2009 yılından bu yana faaliyet gösteren gönüllülük projesi ile eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek için "Minik Yüreklere Umut Olmak" sloganıyla çıkılan bu yolda ihtiyacı olan köy okullarına kitap, kırtasiye, bot, mont ve oyuncak desteğinde bulunarak, köy okullarında okuyan çocuklara tasarım, bilim, dans ve tiyatro gibi çeşitli dallarda atölyeler düzenleniyor. Proje İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük kulübü adı altında yürütülmektedir.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

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