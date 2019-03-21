Bugünkü
Takvim

işe alındı

Erkeklere ve köpeklere saldıran Bayrampaşalı , olay yarattı. hayvan, önünde durduğu market tarafından işe alındı. ‘’ adı verilen kedinin hamile olduğu ortaya çıktı...

Mar'cat'!
İstanbul Bayrampaşa'da ''in önünde bekleyen bir , dehşet saçtı. kedi, erkeklere ve köpeklere saldırdı. Marketin önünden geçenlere bulaşan kedinin görüntüleri, yı salladı. Fenomen olan kediye ise market çalışanları sahip çıktı. Marketin önüne bir kedi evi koyan market çalışanları, sahiplendikleri kediyi veterinere götürüp kontrollerini yaptırdı.



'A101' tarafından işe alınan ve "" adı konulan kedinin hamile olduğu ortaya çıktı. Kedinin kontrollerini yapan Veteriner Hekim Seçkin Çetin "Sosyal medyada fenomen olan Bıcırık hırçın değil, biraz meraklı. Yaptığımız muamelelerde gebe olduğunu gördük, o yüzden de hormonların etkisiyle biraz da savunma içgüdüsüyle gelen gidene saldırıyor" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAsabi kedi işe alındı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri