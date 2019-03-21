İstanbul Bayrampaşa'da 'A101'in önünde bekleyen bir kedi, dehşet saçtı. Asabi kedi, erkeklere ve köpeklere saldırdı. Marketin önünden geçenlere bulaşan kedinin görüntüleri, sosyal medyayı salladı. Fenomen olan kediye ise market çalışanları sahip çıktı. Marketin önüne bir kedi evi koyan market çalışanları, sahiplendikleri kediyi veterinere götürüp kontrollerini yaptırdı.
'A101' tarafından işe alınan ve "Bıcırık" adı konulan kedinin hamile olduğu ortaya çıktı. Kedinin kontrollerini yapan Veteriner Hekim Seçkin Çetin "Sosyal medyada fenomen olan Bıcırık hırçın değil, biraz meraklı. Yaptığımız muamelelerde gebe olduğunu gördük, o yüzden de hormonların etkisiyle biraz da savunma içgüdüsüyle gelen gidene saldırıyor" ifadelerini kullandı.
'A101' tarafından işe alınan ve "Bıcırık" adı konulan kedinin hamile olduğu ortaya çıktı. Kedinin kontrollerini yapan Veteriner Hekim Seçkin Çetin "Sosyal medyada fenomen olan Bıcırık hırçın değil, biraz meraklı. Yaptığımız muamelelerde gebe olduğunu gördük, o yüzden de hormonların etkisiyle biraz da savunma içgüdüsüyle gelen gidene saldırıyor" ifadelerini kullandı.
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