Sepet sepet polemik

Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada yumurtanın kalp sağlığı üzerine etkisi sürekli tartışıldı. Son yıllarda 'yumurta aklandı' şeklinde birçok haber yapılırken, Prof. Dr. Canan Karatay "Hamile kadınlar günde 10 yumurta yiyebilir" dedi. Ancak Nothwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi Önleyici Tıp Bölümü'nden Dr. Victor Zhong ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada hem genel diyetle alınan kolesterol tüketimi (yumurta, et ve süt gibi kaynaklardan) hem de yumurta tüketiminin, özellikle kalp hastalıkları ve erken ölüm ile bağlantılı olduğu bulundu. 29 binden fazla kişinin 17.5 yıl boyunca takip edildiğini belirten Zhong CNN'e yaptığı açıklamada "Yumurta sarısı önemli bir kolesterol kaynağıdır. Tek bir yumurta yaklaşık 186 mg kolesterol içerir" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 19.03.2019
- Gazete
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