Kandıramadı!

Yeni dilencilik yöntemi 'pes' dedirtti. Olay dün İstanbul Taksim'de meydana geldi. Başına koyduğu simit tepsisiyle yürüyen bir kişi, herkesin önünde bir anda düştü. Yardıma turist ve vatandaşlar koştu. Dilenci, para alabilmek için hasta olduğunu ilaç parasının olmadığını belirterek elindeki sahte reçeteyi göstererek para istedi. Genç adamın sürekli aynı numarayı yaptığını ileri sürenler polisi aradı.
Genç adam yine aynı numarayı yaptı. Bu sefer ağzına koyduğu küçük bir kırmızı boya torbasını da patlatarak, ağızdan kan geldiğini ileri sürdü. Polis, duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan dilenci hakkında işlem yaptı.
Genç adam yine aynı numarayı yaptı. Bu sefer ağzına koyduğu küçük bir kırmızı boya torbasını da patlatarak, ağızdan kan geldiğini ileri sürdü. Polis, duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan dilenci hakkında işlem yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.