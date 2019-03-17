Ah be Şevket!

Annesinin elini tutarak, 'Ne olur gözünü aç' dediği genç hayatını kaybetti. Olay geçen çarşamba Karaman'da meydana geldi. Çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke (31), aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile tartıştı. Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp kaçtı. Anne Nevin Gülke, oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, çocuğunun elini tutup, "Yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım" diyerek ağladı. Şevket hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Şevket Ozan Gülke ise olaydan 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Yaşam
- 17.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.