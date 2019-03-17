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Ah be Şevket!

’da , bıçaklandı. Annesinin “Oğlum, yavrum ne olur gözlerini aç” diyerek ağladığı genç kurtarılamadı...

Ah be Şevket!
Annesinin elini tutarak, 'Ne olur gözünü aç' dediği genç hayatını kaybetti. Olay geçen çarşamba 'da meydana geldi. Çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke (31), aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile tartıştı. Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp kaçtı. Anne Nevin Gülke, oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, çocuğunun elini tutup, "Yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım" diyerek ağladı. Şevket hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı. Yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan ise olaydan 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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