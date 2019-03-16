Miraç Kandili bu yıl ne zamana denk geliyor? İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili için geri sayım başladı. Receb ayının 27'nci gecesi idrak edilen Miraç Kandili, üç ayların başlamasıyla gündeme geldi. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2019 Miraç Kandili hangi gün? Miraç Kandili nedir? İşte ayrıntılar...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edildiği gün olarak bilinen Miraç Kandili bu yıl 2 Nisan Salı günü idrak edilecek.

6 Nisan 2019 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 19 Nisan 2019 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 6 Mayıs 2019 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Mevlid Kandili ise 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

KANDİLLERDE NELER YAPILIR?

Kandillerde İslam dininin temel ibadetleri yerine getirilir ve işlenilen günahların affı için Allah'tan af dilenir. Öte yandan aşağıdaki ibadetlerin yapılması tavsiye edilir;

Hz. Muhammed için salatü selamlar getirilir ve şefaati ümit edilerek ümmetinden olma bilinci yenilenir,

Kur'an-ı Kerim okunur, okuyan kişiler dinlenir,

Kişiler kendileri ve Mümin kardeşleri için hayır duaları eder,

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları camide cemaat ile birlikte kılınır,

Kandil gecesinin gündüzünde oruç tutmaya çalışılır,

Dualar edilir, şükür namazı kılınır.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

Miraç; Receb'in 27. gecesi… Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…

Süleyman Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz'in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece…

Miraç bir arınma ve Allah'a yükseliştir. İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikâyesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:

"Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."

Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam'ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun.

MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR

Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

MİRAÇ GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatte bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatte Fatihadan sonra on kere ihlas okunur. Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra, imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa :

"Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim" duası okunur.