Bugünkü
Takvim

, toprağa verildi

Kocaman acı!
Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman (21) geçtiğimiz günlerde, sempatizanı Muhammet Emektar tarafından (29) kesilerek öldürüldü. Kocaman'ın cenazesi dün memleketi 'ya getirildi. Genç için helallik alındığı sırada anne Ayşegül Kocaman, "Yavrum cennet kuşum" diyerek, feryat etti. Kocaman, toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFurkan Kocaman, toprağa verildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri