Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman (21) geçtiğimiz günlerde, PKK sempatizanı Muhammet Emektar tarafından (29) kesilerek öldürüldü. Kocaman'ın cenazesi dün memleketi Konya'ya getirildi. Genç için helallik alındığı sırada anne Ayşegül Kocaman, "Yavrum cennet kuşum" diyerek, feryat etti. Kocaman, toprağa verildi.
- Yaşam
- 16.03.2019
- Gazete
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