Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Sinemaseverler bugünkü eleq ipucu için hazır mı? Atıf Yılmaz'ın 1997 yapımlı bir filmi vardı ve o filmde Türkan Şoray başrol oynamıştı. Hatırladınız mı? Hatta bir ipucu hada; filmdeki diğer başrol oyuncusu Haluk Bilginer..." denildi. Peki, Atıf Yılmaz'ın 1997 yapımı filmi hangisidir? İşte 16 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (16 MART 2019)

Soru: Atıf Yılmaz'ın 1997 yapımı filmi hangisidir?

Cevap: NİHANVEND MUCİZE

NİHANVEND MUCİZE FİLMİ HAKKINDA

Suzan bundan tam 25 yıl önce ölmüştür. Ancak oğlunun dünyadaki yalnızlığını ve çaresizliğini görüp bu 25 yılın sonunda yeniden dünyaya dönmek durumunda kalmıştır. Bıraktığı dünya, bulduğu dünyadan tamamen farklıdır.

Suzan, bu değişim karşısında derin bir adaptasyon sıkıntısı çeker. Bir süre sonra da öyle veya böyle bir uyum sağlaması gerektiğini fark eder. Amaç bellidir: oğlunun hayatını düzene sokmak… Bu amacın başka getirileri de olacaktır.