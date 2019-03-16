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  • 16.03.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 17:50

ipucu 16 Mart: 'ın 1997 yapımı filmi hangisidir?

ipucu sorusu yayınlandı. Eleq'in bugünkü yarışmasında ödül 20 bin TL olacak. Yarışmanın takipçileri ipucu sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 'ın 1997 yapımı filmi hangisidir? İşte 16 Mart sorusu ve yanıtı...

Atıf Yılmaz'ın 1997 yapımı filmi hangisidir?

ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Sinemaseverler bugünkü için hazır mı? 'ın 1997 yapımlı bir filmi vardı ve o filmde Türkan Şoray başrol oynamıştı. Hatırladınız mı? Hatta bir ipucu hada; filmdeki diğer başrol oyuncusu Haluk Bilginer..." denildi. Peki, Atıf Yılmaz'ın 1997 yapımı filmi hangisidir? İşte 16 Mart ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (16 MART 2019)

Soru: Atıf Yılmaz'ın 1997 yapımı filmi hangisidir?

Cevap: NİHANVEND MUCİZE

NİHANVEND MUCİZE FİLMİ HAKKINDA

Suzan bundan tam 25 yıl önce ölmüştür. Ancak oğlunun dünyadaki yalnızlığını ve çaresizliğini görüp bu 25 yılın sonunda yeniden dünyaya dönmek durumunda kalmıştır. Bıraktığı dünya, bulduğu dünyadan tamamen farklıdır.

Suzan, bu değişim karşısında derin bir adaptasyon sıkıntısı çeker. Bir süre sonra da öyle veya böyle bir uyum sağlaması gerektiğini fark eder. Amaç bellidir: oğlunun hayatını düzene sokmak… Bu amacın başka getirileri de olacaktır.

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