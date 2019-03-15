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  • 16.03.2019 06:44
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 06:45

Ege'de korkutan ! Kandilli Rasathanesi son depremler...

açıklarında 4.3 büyüklüğünde meydana geldi. 'tan yapılan açıklamada, depremin olduğu noktaya en yakın yerleşim yerinin, 28.74 kilometre uzaklıktaki 'nin Bozcaada ilçesi olduğu belirtildi.

Ege'de korkutan deprem!

'nin Bozcaada açıklarında 'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 00.54'te ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Depremin olduğu noktaya en yakın yerleşim yerinin, 28.74 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi olduğu belirtildi.

İŞTE SON DEPREMLER...


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