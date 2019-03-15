Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 00.54'te ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Depremin olduğu noktaya en yakın yerleşim yerinin, 28.74 kilometre uzaklıktaki Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi olduğu belirtildi.
İŞTE SON DEPREMLER...
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