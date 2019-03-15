Eczacı bu ne!

eşi, doktoru hastanedeki odasında darp etti. Akılalmaz olay 13 Mart'ta Kırıkkale'de meydana geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr., muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı'yi arayarak nedenini sordu. Dr. Öncel, iddiaya göreV.K., hastaneye giderek Dr. Öncel ile odasında tartışmaya başladı. Öfkeli adam,Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı. V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu hafif yaralanan doktor polise şikayette bulundu.Emniyet güçleri, şikayet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.