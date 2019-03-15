Eczacı bu ne!

Eczacının eşi, doktoru hastanedeki odasında darp etti. Akılalmaz olay 13 Mart'ta Kırıkkale'de meydana geldi. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı E.K.'yi arayarak nedenini sordu. Dr. Öncel, iddiaya göre E.K.'ye, prosedürü uygulamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Doktor ile telefonda tartışan E.K., durumu eşi V.K.'ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel ile odasında tartışmaya başladı. Öfkeli adam, Öncel'i darbederek, odasındaki eşyaları dağıttı. Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı. V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu hafif yaralanan doktor polise şikayette bulundu.
Emniyet güçleri, şikayet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Emniyet güçleri, şikayet üzerine V.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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