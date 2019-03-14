Anaokulundaki yangın büyük paniğe neden oldu. Olay dün İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Bir anaokulda yangın çıktı. Büyük panik yaşanırken görevliler, öğrencileri tahliye etti. Yangın haberini alan bazı veliler çocuklarını almak için okula gitti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
- Yaşam
- 14.03.2019
- Gazete
Ana panik!
İstanbul Kadıköy’de bir anaokulunda yangın çıktı. Büyük panik yaşandı
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