Bugünkü
Takvim

Ana panik!

’de bir anaokulunda çıktı. Büyük panik yaşandı

Ana panik!
Anaokulundaki büyük paniğe neden oldu. Olay dün 'de meydana geldi. Bir anaokulda yangın çıktı. Büyük panik yaşanırken görevliler, öğrencileri tahliye etti. Yangın haberini alan bazı veliler çocuklarını almak için okula gitti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAna panik!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri