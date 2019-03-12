Hava sıcaklıkları artış göstermesi ile birlikte yaz tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. 2018-2019 yılının ikinci döneminde eğitim gören öğrenciler sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi öğrenci LGS ve YKS sınavına hazırlanırken kimi öğrenci de bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşayacak. Peki, üç ay süren yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİNE GİRECEK?
2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 tarihinde başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili maratonu 14 Haziran 2019 Cuma günü çalacak son ders zili ile başlayacak.
2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
2019 RESMİ TATİLLER
|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|03 Haziran 2019 Pazartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|15 Temmuz 2019 Pazartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı
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