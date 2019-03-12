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  • 12.03.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 15:39

? 2018 2019 ?

Milyonlarca öğrenci, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitimini alıyorlar. Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, havaların sıcak gitmesi ile birlikte yaz tatilini beklemeye başladı. Sınav stresinden uzaklaşmak için yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler için ? 2019-2019 ?

Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Hava sıcaklıkları artış göstermesi ile birlikte yaz tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. 2018-2019 yılının ikinci döneminde eğitim gören öğrenciler sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi öğrenci LGS ve YKS sınavına hazırlanırken kimi öğrenci de bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşayacak. Peki, üç ay süren yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için ? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİNE GİRECEK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 tarihinde başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili maratonu 14 Haziran 2019 Cuma günü çalacak son ders zili ile başlayacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı
23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*
19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı
28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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