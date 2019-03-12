Hava sıcaklıkları artış göstermesi ile birlikte yaz tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. 2018-2019 yılının ikinci döneminde eğitim gören öğrenciler sınavlara hazırlıklarını sürdürüyor. Kimi öğrenci LGS ve YKS sınavına hazırlanırken kimi öğrenci de bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşayacak. Peki, üç ay süren yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİNE GİRECEK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 tarihinde başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili maratonu 14 Haziran 2019 Cuma günü çalacak son ders zili ile başlayacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 RESMİ TATİLLER