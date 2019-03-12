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  • 12.03.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 10:25

ipucu sorusu: hangi ülkede? neresi? 12 Mart

ipucu sorusu coğrafyadan geliyor. 12.30'da başlayacak Hadi'nin ödülü 10 bin TL olacak. İpucu sorusu olarak bir ülke soruldu ve bu ülke dir. Ayrıca yeryüzünde un burada bulunduğu bilinir. Peki, Yaşayan son dinozor hangi ülkede? Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi neresi? İşte 12 Mart sorusu...

Yaşayan son dinozor hangi ülkede?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hafta içi 12.30 ve 20.30, hafta sonu ise 20.30'da yapılan Hadi'nin ödülü 10 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz coğrafta bilginizi sınayacak hadiciler. Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan, 18.000'in üzerinde adadan oluşan ve dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesinden bahsediyoruz. Peki yeryüzünde yaşayan son dinozorun burada bulunduğunu söylesek?" denildi. İşte 12 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (12 MART 2019)

Soru: Yaşayan son dinozor hangi ülkede?

Cevap: ENDONEZYA

Endonezya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir. Endonezya halk tarafından seçilmiş meclisi ve devlet başkanı ile bir cumhuriyettir. Ülkenin başkenti Cava adasındaki Cakarta şehridir. Sınır komşuları, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya'dır. Diğer komşu ülkeleri Singapur, Filipinler, Avustralya, Andaman ve Nikobar adalarıdır. Endonezya ASEAN'ın kurucu üyelerinden ve G20 üyesi ülkelerdendir.

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