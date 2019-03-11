Genç adam, hurda araçtan kardeşi için "üstü açık römork" yaptı. Küçük kız büyük sevinç yaşadı. Kayseri'de oto sanayide çalışan 23 yaşındaki Burak Köker, kardeşi Pembe Gül Köker'in (10), üstü açık araba hayalini gerçekleştirmek için hurda otomobil satın aldı. Arabayı ortadan ikiye böldü, üstünü de açarak römork haline getirdi. Köker, üstü açık römorku otomobilinin arkasına takarak trafiğe kapalı alanda kardeşinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Genç adam, "Elimden gelen de buydu. İleride inşallah daha iyileri de olacak" dedi. Pembe ise böyle bir ağabeye sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.
- Yaşam
- 11.03.2019
- Gazete
Üst model!
Kayseri’de motor ustası, üstü açık araba isteyen kardeşinin hayalini gerçekleştirmek için tamirhaneye girdi. Hurda otomobili üstü açık römork haline getirdi.
- Muğla'da görüldü! 1 saat boyunca...
- Bunları yerken bir kez daha düşünün! Uyumadan önce tükettiğinizde...
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