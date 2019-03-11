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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 01:59

Merakla beklenen 11 Mart açıklandı

Pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen On Numara'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Merakla beklenen 11 Mart MPİ açıklandı. Peki, hangi talihli numaralar kazandı? İşte sorgulama ekranı...

11 Mart On Numara sonuçları açıklandı

Birçok kişi nı büyük bir merakla bekliyordu. Her hafta pazartesi günleri çekilen On Numara'da heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi nu noter huzurunda açıkladı. Şimdi birçok kişi 11 Mart MPİ On Numara sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte İşte ekranı...

11 MART ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonucu: 4 - 12 - 20 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 35 - 38 - 39 - 41 - 53 - 56 - 58 - 59 - 63 - 69 - 70 - 74 - 76 - 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

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