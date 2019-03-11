Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları korsan anahtarcıyı tercih ederek hırsızlığa davetiye çıkartmamaları konusunda uyardı. Hırsızlık vakalarında korsan çilingir olaylarının sık yaşandığını hatırlatan Palandöken, vatandaşların bildikleri çilingir esnafını tercih etmeleri gerektiğini, her mesleği o mesleğin erbabının yapması gerektiğini vurguladı.
- Yaşam
- 11.03.2019
- Gazete
Hırsız çilingir!
- Kafasından çıkanlar herkesi şoke etti
- Bunları yerken bir kez daha düşünün! Uyumadan önce tükettiğinizde...
- Bunu kimse bilmiyordu! Meğer Osmanlı zamanında...
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