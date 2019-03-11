Bugünkü
Takvim

Hırsız çilingir!

Hırsız çilingir!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları korsan anahtarcıyı tercih ederek hırsızlığa davetiye çıkartmamaları konusunda uyardı. Hırsızlık vakalarında korsan çilingir olaylarının sık yaşandığını hatırlatan Palandöken, vatandaşların bildikleri çilingir esnafını tercih etmeleri gerektiğini, her mesleği o mesleğin erbabının yapması gerektiğini vurguladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHırsız çilingir!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri