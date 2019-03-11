Hırsız çilingir!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları korsan anahtarcıyı tercih ederek hırsızlığa davetiye çıkartmamaları konusunda uyardı. Hırsızlık vakalarında korsan çilingir olaylarının sık yaşandığını hatırlatan Palandöken, vatandaşların bildikleri çilingir esnafını tercih etmeleri gerektiğini, her mesleği o mesleğin erbabının yapması gerektiğini vurguladı.