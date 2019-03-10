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alarmı! Ölüm saçıyor...

Momo alarmı!
Mavi Balina adlı , yüzlerce çocuğu a sürükledi. Şimdilerde ise başka bir tehlikeli oyun ortaya çıktı. üzerinden yayılan Momo adlı oyun dünya üzerindeki çok fazla intiharla bağdaştırılıyor. ortamında çocukların çok farklı tehditler ile karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar anne ve babaları uyarıyor. 'de ise 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı iddia edilen bir olay yaşandı. Ortaokul öğrencisi M.C. (10) adlı kız öğrenci, dün erkek öğrenci A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Aileler şikayetçi olmadı. Yetkililer, olayın 'Momo' ilgisinin bulunmadığını açıkladı.




Yüzünden yaralanan A.K.A.'nın durumu iyi.

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