Mavi Balina adlı oyun, yüzlerce çocuğu intihara sürükledi. Şimdilerde ise başka bir tehlikeli oyun ortaya çıktı. Whatsapp üzerinden yayılan Momo adlı oyun dünya üzerindeki çok fazla intiharla bağdaştırılıyor. İnternet ortamında çocukların çok farklı tehditler ile karşı karşıya kaldığını belirten uzmanlar anne ve babaları uyarıyor. Rize'de ise 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı iddia edilen bir olay yaşandı. Ortaokul öğrencisi M.C. (10) adlı kız öğrenci, dün erkek öğrenci A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yaraladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Aileler şikayetçi olmadı. Yetkililer, olayın 'Momo' ilgisinin bulunmadığını açıkladı.
Yüzünden yaralanan A.K.A.'nın durumu iyi.
Yüzünden yaralanan A.K.A.'nın durumu iyi.
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