Doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliği bulunan tuz, tüm dünyada rağbet görüyor. Ünlü sporcular, Kırıkkaletuzuy- la teda- vi oluyor. Delice ilçesinde 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı. Daha önce Mesut Özil'in forma giydiği İngiliz devi Arsenal ve Rusya'daki futbol kulüplerinin istediği doğal kaynak tuzu, Avustralya'daki rugby takımlarına da gönderiliyor. Tuz, ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkenin mutfakları için de ihraç ediliyor.
Tuzun içerisinde doğal iyot, magnezyum, çinko, altın, gümüş ve vanadyum başta olmak üzere 84 mineralin bulunduğu belirtildi.
Tuzun içerisinde doğal iyot, magnezyum, çinko, altın, gümüş ve vanadyum başta olmak üzere 84 mineralin bulunduğu belirtildi.
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