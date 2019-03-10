kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliği bulunan tuz, tüm dünyada rağbet görüyor. Ünlü sporcular,Delice ilçesinde 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle tercih, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı. Daha önce'in forma giydiği İngiliz devive Rusya'daki futbol kulüplerinin istediği doğal kaynak tuzu, Avustralya'daki rugby takımlarına da gönderiliyor. Tuz,başta olmak üzere,Almanya, Avustralya gibi birçok ülkenin mutfakları için de ihraç ediliyor.