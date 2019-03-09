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Batı alarma geçti! i kıskıvrak yakaladı

si, 300 bin Alman’ı 1.5 milyon euro tokatladı. i, şüphelileri kıskıvrak yakaladı...

'Av'rupa!
Avrupa'da aranan şüpheliyi, i yakaladı. si çökertildi. 'de emniyet güçleri, uluslararası faaliyet gösteren dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon başlattı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Afyonkarahisar'da farklı adreslere baskın yaptı. 75 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda Almanların isim, telefon ve doğum tarihlerinin yazılı olduğu dokümanlar, euro birimiyle yazılı tutarların olduğu faturalar, defterler içinde çok sayıda yabancı ülke banka hesap numaraları ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, 'da yalnız yaşayan yaşlıları arayıp, 'Türkiye'den para kazandınız' veya 'Lüks otomobil kazandınız' diyerek, bu ikramiyeyi ya da otomobil alabilmeleri için 'vergi' adı altında para isteyerek, dolandırıcılık yaptıkları, bu yolla 300 bin kişiden 1 milyon 500 bin euroya yakın para kazandıkları belirlendi. 75 şüpheliden 5'i tutuklandı. Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B.'nin, Traunstein polisi tarafından Avrupa'da arandığı öğrenildi.




BATI ALARMA GEÇMİŞTİ
Almanya, arasında 300 bin kilometrelik takip, Türk polisinin başarılı operasyonuyla son buldu.



Tutuklananlar arasında suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B. de bulunuyor.

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