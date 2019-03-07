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Vedat Milor 'menemen' ve 'soğan' sorusuyla gündem yaratmıştı! Amerikalılar menemen 'soğanlı olur' dedi

Gurme Vedat Milor, Twitter hesabından “Menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?” diye bir anket yaptı. Ortalık karıştı. Tartışmaya Amerikalılar da katıldı: Menemen soğanlı olur.

Soğanlı menem'in'!

Vedat Milor geçen yıl başlattığı 'menemen' ve 'soğan' sorusuyla gündem yarattı. Sosyal medya, soğanlı menemen sevenler ve soğansız menemen sevenler olarak ikiye ayrıldı. Kazanan ise yüzde 51 ile 'soğanlı' diyenler oldu. Tartışma ülke sınırlarını aştı. ABD'de yayın yapan günlük gazete The Boston Globe, 'hızlı ve kurtarıcı' vurgusuyla menemen tarifi paylaştı. Gazetenin 'soğanlı menemen' taraflısı olması ise akıllara Türkiye'deki soğanlısoğansız menemen tartışmasını getirdi.



Yemek bölümündeki haberde, "Çırpılmış yumurta, domates ve biberli Türk yemeği, kahvaltıda yeni favoriniz olacak" denildi. Sheryl Julian imzalı haberde menemenin, dünyanın en iyi 'hızlı ve kurtarıcı' yemeği olduğu vurgulandı.

Gazetenin, tarifinde malzemeler arasında soğana da yer verilmesi dikkat çekti. Gastronomi yazarlığı yapan ve aynı zamanda Boston Üniversitesi'nde yemek yazarlığı eğitimi veren Julian, kaleme aldığı tarifle yaptığı menemeni Twitter hesabından da paylaştı.


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