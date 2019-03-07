Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARIRISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da bugün az bulutlu bir hava bekleniyor.
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda bu sabah ve gece sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARIRISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da bugün az bulutlu bir hava bekleniyor.
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda bu sabah ve gece sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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