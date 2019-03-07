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  • 07.03.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 19:18

'da Süreyyapaşa barajında bir kadına ait cansız beden bulundu

, Maltepe’de Süreyyapaşa barajının yanından geçen bir vatandaş, suda bir ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan cenaze ’ne kaldırıldı.

Görenler dehşete düştü! 30'lu yaşlarda...

Maltepe Girne Mahallesi Süreyyapaşa barajında bugün barajın yanından geçen bir vatandaş, suda bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı.

30'LU YAŞLARDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ceset cenaze aracına kondu. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının cesedi 'ne götürüldü.

Cenaze daha sonra Morguna götürülecek.

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