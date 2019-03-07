Maltepe Girne Mahallesi Süreyyapaşa barajında bugün barajın yanından geçen bir vatandaş, suda bir ceset olduğunu fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına aldı.

30'LU YAŞLARDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ceset cenaze aracına kondu. 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının cesedi Kartal Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cenaze daha sonra Adli Tıp Morguna götürülecek.