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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 10:48

ipucu: 'in tanrılar dışında aşk yaşadığı ölümlü kimdir? 6 Mart sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu Yunan mitolojisinde yer alan 'ten geliyor. Peki, Afrodit'in tanrılar dışında aşk yaşadığı ölümlü kimdir? Yarışmacılar ipucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyorlar. İşte 6 Mart sorusu ve yanıtı...

Afrodit'in tanrılar dışında aşk yaşadığı ölümlü kimdir?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamada,"Yunan mitolojisine ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in efsanesinden geliyor. Afrodit'in tanrılar dışında bir ölümlüyle de aşk yaşadığını biliyor muydunuz?" denildi. İşte 6 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 MART 2019)

Soru: Afrodit'in tanrılar dışında aşk yaşadığı ölümlü kimdir?

Cevap: ADONİS

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