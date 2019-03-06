Doğal bitkiler ve baharatlar şifa deposu! Tansiyona lavanta, saçlara biberiye...

Sağlıklı bir hayat arayanlar, şifayı doğada buluyor. Antik çağlardan beri çiçekler, baharatlar ve bitkilerin kokusu ve kendisi hastalıklara karşı korumada etkili oluyor. İçerdikleri aromaterapiyle yaygın olarak kullanılan bitkilerin faydaları bilimsel araştırmalar tarafından da kanıtlanıyor. Güney Kore'deki Seul Ulusal Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bitkilerden gelen şifanın gücünü açıklıyor. Klinik Aromaterapist Leyla Çakır, ruhu sakinleştiren, hastalıklardan koruyan ve beyni güçlendiren kokular hakkında bilgi veriyor. "Çiçekler, yapraklar, dallar ya da köklerden elde edilmiş uçucu yağları kullanmak enfeksiyondan uykusuzluğa, menopozdan deri rahat- sızlıklarına kadar her yerde kullanılmıştır" diyen Çakır, bitkilerden gelen şifayı açıklıyor:
BULANTIYI ENGELLER
PAPATYA: Çok iyi bir antioksidandır. Yatıştırıcı etkisi vardır. Strese çok iyi gelir.
LAVANTA: İyi bir anti oksidandır. Lavanta kokusu kan basıncını düşürür. Depresif ruh halini, kasılmaları, baş ağrısını, bulantıyı ve adet sancılarını azaltır.
FESLEĞEN: Beyin için harika bir yağdır. Zekâyı uyarır, zihni temizler ve konsantrasyonu güçlendirir. Yatıştırıcı etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
OKALİPTUS: Anti oksidan deposudur. Hücreleri serbest radikal hasarına karşı korur; anti bakteriyel ve antivirütik özellikleri vardır, öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur.
BİBERİYE: Toksik maddelerin temizlenmesini sağlar. Hafızayı güçlendirir. Sarkmış veya sarkmaya meyilli ciltleri sıkılaştırır ve toparlar. İyi bir antiseptiktir. Cilt problemlerini gidermeye yardımcıdır. Saçları güçlendirir, daha hızlı uzamasını sağlar.
BULANTIYI ENGELLER
PAPATYA: Çok iyi bir antioksidandır. Yatıştırıcı etkisi vardır. Strese çok iyi gelir.
LAVANTA: İyi bir anti oksidandır. Lavanta kokusu kan basıncını düşürür. Depresif ruh halini, kasılmaları, baş ağrısını, bulantıyı ve adet sancılarını azaltır.
FESLEĞEN: Beyin için harika bir yağdır. Zekâyı uyarır, zihni temizler ve konsantrasyonu güçlendirir. Yatıştırıcı etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
OKALİPTUS: Anti oksidan deposudur. Hücreleri serbest radikal hasarına karşı korur; anti bakteriyel ve antivirütik özellikleri vardır, öksürüğün hafiflemesine yardımcı olur.
BİBERİYE: Toksik maddelerin temizlenmesini sağlar. Hafızayı güçlendirir. Sarkmış veya sarkmaya meyilli ciltleri sıkılaştırır ve toparlar. İyi bir antiseptiktir. Cilt problemlerini gidermeye yardımcıdır. Saçları güçlendirir, daha hızlı uzamasını sağlar.
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