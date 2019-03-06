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Bin TL mikrokredi ile ilke imza attı

Bin TL mikrokredi ile ilke imza attı
Diyarbakır ciğer kebabına kadın eli değdi. 2 çocuk annesi Yasemin Ayverdi Gülseren, Mikrokredi Projesi'nden aldığı bin lira kredi ile kentin ilk kadın ciğerci ustası oldu. Üç tekerlekli el arabası üzerine kebap ocağı kuran Gülseren, böylelikle ailesinin geçimini sağlıyor. İşini severek yaptığını söyleyen Gülseren, "İşsiz kalınca sevdiğim yemeği iş olarak yapmaya karar verdim. Seyyar arabamı süremediğim zaman veya kömür ateşini yakamadığım durumlarda gençler bana yardımcı oluyor. Kazandığım para ile çocuklarımın okul masraflarını ve evimin mutfak harcamalarını karşılıyorum" diyor.

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