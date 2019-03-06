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hayatı tehdit ediyor! Alzheimer’a limon sıkın...

Modern çağın vebası , hayatı tehdit ediyor. Dr. , bu hastalıktan korunmanın ipucunu veriyor: Limon hafızayı güçlendirir.



Yanlış beslenme alışkanlıkları sağlığımızla oynuyor. ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, sağlıksız bağırsakların, nörolojik hastalıklara neden olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Modern çağ, en çok beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. Beslenmedeki değişikliğin bugün yaşadığımız felaketin asıl nedeni olduğunu biliyoruz. Yüksek yağlı, yüksek lifli, düşük karbonhidratlı bir beslenme tarzından düşük yağlı düşük lifli yüksek karbonhidratlı beslenme tarzına geçtik. Bu da tansiyondan diyabete, Alzheimer'dan kansere kadar pek çok hastalığı beraberinde getirdi. Yüksek şeker içeren, lif oranı düşük besinler bağırsaklarımızdaki geçirgenliği azalttı. Bağışıklığımızı zayıflattı ve beyin hücrelerimize zarar verdi. Yoğurt ve kefir gibi probiyotiklerden balkabağı ve biber gibi sebzelere kadar yüzlerce çeşit besin, bağışıklığımızı güçlendirir. Hamburger, pizza, börek ve poğaça gibi işlenmiş yağ, şeker ve karbonhidrat içeren yiyecekler yerine soframızda bu besinlere yer açmamız gerekir.

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