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Türkwood zamanı
Türkiye dizi film ında Hollywood'a rakip oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ", ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda. 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz" dedi. Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmlerin ve yerli dizilerin harcamalarının yüzde 30'una kadar kısmının devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Ersoy, "Bu destek hem Türkiye'deki seyirci sayısında hem sektörün film yapma oranında hem de yurt dışından çekim için ülkeye gelen film yapımcısı sayısında ciddi artış sağlayacak" şeklinde konuştu.

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