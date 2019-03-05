Misafirliğe giden genç kadın şüpheli bir şekilde öldü. Olay önceki gün Adana'da yaşandı. 32 yaşındaki Aydan Toplar, önceki gün bir rezidansta oturan ablası Sultan Zorlu'yu ziyarete gitti. Gece 11'inci kattaki daireden, düştü. Dün sabah rezidanstan çıkan vatandaşlardan biri çocuk oyun alanının yanındaki çimlerde, bir kadının yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerini aradı. Sultan Zorlu, kardeşinin düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını polislerden öğrenirken, evde yapılan incelemede pencerelerden birinin açık olduğu belirlendi. Toplar ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, hava almak için pencereye çıktığı sırada düşmüş ya da intihar etmiş olabileceğini düşünen polis, iki ihtimali de araştırıyor.
Murat KARAMAN
Murat KARAMAN
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