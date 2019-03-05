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Rezidansın 11’inci katından düşen hayatını kaybetti

’da , ziyarete gittiği ablasının oturduğu rezidansın 11’inci katından düşerek öldü. Polis genç kadının kazayla mı düştüğünü yoksa mı ettiğini araştırıyor.

Ah be Aydan
Misafirliğe giden genç kadın şüpheli bir şekilde öldü. Olay önceki gün 'da yaşandı. 32 yaşındaki , önceki gün bir rezidansta oturan ablası 'yu ziyarete gitti. Gece 11'inci kattaki daireden, düştü. Dün sabah rezidanstan çıkan vatandaşlardan biri çocuk oyun alanının yanındaki çimlerde, bir kadının yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerini aradı. Sultan Zorlu, kardeşinin düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını polislerden öğrenirken, evde yapılan incelemede pencerelerden birinin açık olduğu belirlendi. Toplar ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadın, hava almak için pencereye çıktığı sırada düşmüş ya da etmiş olabileceğini düşünen polis, iki ihtimali de araştırıyor.



Murat KARAMAN

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