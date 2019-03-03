İHA için yeni yazılım geliştirildi

Türk ordusu PKK'ya göz açtırmazken, envanterdeki İHA'ları da geliştirmeye devam ediyoruz. Yaz-kış demeden teröristlere operasyon düzenlemeye devam eden TSKya İHA'dan güzel haberler geldi.

YENİ YAZILIM GELİYOR

Türkiye son yıllarda Savunma Sanayii'ne yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Birçok yerli ve milli ürünü TSK envanterine sokmayı başaran Savunma Sanayii, çalışmalarına devam ediyor.

İnsansız Hava Aracı için yeni planların olduğu ortaya çıktı. Özellikle teröristlerin saklandıkları barınakları tespit ve imha etmekte büyük işler başaran İHA'lar için yeni bir yazılım geliştirildi.

Yeni yazılım sayesinde teröristlerin artık kafalarını bile çıkartamayacakları açıklandı.