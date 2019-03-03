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  • 03.03.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 21:13

İHA için yeni yazılım geliştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'yı köşeye sıkıştırmasının ardından bir müjdeli haber daha geldi. Yapılan açıklamada insansız hava araçları için yeni bir yazılımın geliştirildiği ifade edildi.

İHA için yeni yazılım geliştirildi

Türk ordusu 'ya göz açtırmazken, envanterdeki İHA'ları da geliştirmeye devam ediyoruz. Yaz-kış demeden teröristlere operasyon düzenlemeye devam eden ya İHA'dan güzel haberler geldi.

YENİ YAZILIM GELİYOR
son yıllarda 'ne yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Birçok yerli ve milli ürünü TSK envanterine sokmayı başaran Savunma Sanayii, çalışmalarına devam ediyor.

için yeni planların olduğu ortaya çıktı. Özellikle teröristlerin saklandıkları barınakları tespit ve imha etmekte büyük işler başaran İHA'lar için yeni bir yazılım geliştirildi.

Yeni yazılım sayesinde teröristlerin artık kafalarını bile çıkartamayacakları açıklandı.

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