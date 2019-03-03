Gribin reçetesi kelle paça

Her mevsimin hastalığı grip, yataklara düşürüyor. Bu hastalığa yol açan virüslerin sürekli şekil değiştirmesi, hastalığın tedavi yöntemlerini de etkisiz kılıyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü Uzmanı Dr. Fatih Öner Kaya, griple mücadelenin sırrını açıklıyor. Yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk ve genel vücut ağrıları ile kendini gösteren grip, tedavi edilmediğinde zatürreye çevirebiliyor. Dr. Kaya, özellikle bebeklerin, 65 yaşın üzerindekilerin, romatizma ve diyabet hastalarının yoğun risk altında olduğunu belirtiyor. Gripten korunmak için düzenli uykunun önemine dikkat çeken Dr. Kaya, taze sebze-meyvelerin tüketiminin ve hijyene dikkat edilmesinin bu hastalıkla mücadelede etkili olduğunu belirtiyor. "Ellerinizi kolonya ile temiz tutun" diyor.







KAŞIK KAŞIK ŞİFA

Kuzu, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların ayaklarının özel işlemlerden geçirilmesi, saatlerce kaynatılarak terbiye edilmesiyle yapılan paça çorbası, kollajen doku açısından zengin bir içerik barındırıyor. Vücudun ihtiyacı olan doğal protein ihtiyacını karşılıyor. Bağışıklığı güçlendirerek grip ve soğuk algınlığıyla mücadelede etkin rol oynuyor.



MUCİZE BESİNLER

Doğru beslenme griple mücadelede etkin rol oynuyor. Uzmanlar gripsavar besinleri sıralıyor:



KIRMIZIBİBER: İçerdiği güçlü C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur.



YOĞURT: Mikroplarla ve enfeksiyonlarla savaşır. Grip virüsünü ortadan kaldırır.



YEŞİL ÇAY: Bağışıklığı güçlendirir. Günde 3 fincan içilmesi tavsiye edilir.



BADEM: Antioksidandır. Griple savaşır.



SARIMSAK: Gribe yakalanma riskini 2 kat azaltır.



CEVİZ: Soğuk algınlığı, grip ve kansere karşı koruma sağlar.



TURUNÇGİLLER: İçerdiği güçlü C vitamini sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlar.



LAHANA: Bağışıklığı güçlendirir.



ELMA: Gribe karşı koruma sağlar.