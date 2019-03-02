Kıtapları tüm dünyada satış rekorları kıran Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter ise ezberleri bozuyor. Otizmin, sağlıksız bağırsak bakterilerinin beyne verdiği zarardan kaynaklandığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor:



TEREYAĞI İYİLEŞTİRİR

Otizm hastalığının belirtileri çocukluk döneminin ilk yılında ortaya çıkıyor. Bu hastalık erkeklerde kız çocuklarına oranla 5 kat daha fazla görülür. Araştırmalar, yıllarca aşılardan kaynaklandığı söylenen otizmin, aslında bağırsaklarımızda yaşayan bakteri ve mikrobiyomlardan kaynaklandığını gösteriyor. Otizmli çocukların bağırsak bakterileri, normal çocuklara göre pek çok anormalliğe sahip. Bağırsaklarındaki bakteriler bu çocukların hem sindirimini hem de beyin sağlığını tüketiyor. İşin acı veren yanı, aileler bunu fark etmiyor. Ve bu çocuklara kimi zaman Çölyak hastalığı tanısı konuluyor. Otizmin en etkili tedavisini, sağlıklı beslenmek oluşturuyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre otizm teşhisi konulan çocuklar, faydalı yağların tüketimi ve ekmek gibi karbonhidrat içeren besinlerin azaltılması ise iyileşebiliyor.





KUŞKONMAZ ETKİSİ

Bağırsakların sağlıklı çalışmasında tüketilen besinlerin içeriği önem taşır. Ana yemekler kadar gün içerisindeki ara öğünler de sindirimi destekler. Bu öğünlerde karbonhidrat ve şeker alımının azalması gerekir. Normal unlu besinlerin yerine Hindistan cevizi unu tercih edin. İşlenmiş bitkisel yağları bırakarak tereyağı ve sızma zeytinyağı tüketin. Beslenmenize fermente gıdaları ekleyin. Kuşkonmaz, pırasa, dolmalık biber, brokoli ve kuru yemişler ise hem bağırsakların çalışmasında hem de beynin güçlenmesinde etkili olur.





EGZERSİZ HAYAT KURTARIR

Günlük hayatta hareketli ve aktif bir yaşam sürmek, hem bedeni hem de organları korur. Hareketli yaşam, bağırsakların çalışma düzenini hızlandırır. Her gün en az 30 dakika spor yapmak hem sindirimi hızlandırır hem de beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Bağırsak bakterilerinin egzersize ihtiyacı vardır. Ayrıca gece uykunuza dikkat edin. Her gün aynı saatte yatmaya ve kalkmaya çalışın.







FASULYENIN GÜCÜ

● 2 çorba kaşığı zeytinyağı ● 1 çorba kaşığı limon suyu ● 1 çay kaşığı hardal ● 2 diş sarımsak ● Yarım çay kaşığı limon rendesi ● Tuz ve karabiber ● 1 kilo ayıklanmış yeşil fasulye ● 120 gram kavrulmamış tuzsuz badem ● 1 çorba kaşığı kekik



HAZIRLANIŞI: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp kenara ayırın. Fasulyeleri kaynar suda dört dakika kadar haşlayıp süzün. Fasulyeleri, bademleri ve kekiği geniş bir kaseye alın. Üzerine sosu ekleyip servis edin.

VÜCUDUN İKİNCİ BEYNİ BAĞIRSAK- DR. DAVİD PERLMUTTER

HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL

YARIN: OBEZITE BAĞIRSAKTA BAŞLAR