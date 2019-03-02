Cezaevinden izinli geldiği evinde vurularak öldürülen adamın, eşi ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay salı günü Karaman'da yaşandı. Mehmet Altınbilek (28), cezaevinden izin alıp evine gitti. Burada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Eşinin gözleri önünde vurulduğunu söyleyen Ayşe Altınbilek, eve giren iki kişinin kendilerine saldırdığını ve altınları aldığını söyledi. Polis, kapıda zorlama olmadığını tespit etti. Altınbilek'in evli ve 1 çocuk babası olan patronu Köksal A. ile gönül ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler gözaltına alındı. Köksal A. suçunu itiraf etti. İfadesinde, "Mehmet, cezaevinden sürekli Ayşe'yi öldürmekle tehdit ediyordu. Ramazan A. ile birlikte otomobille eve gittim. Ateş ettim. Hırsızlık süsü vermek için evi dağıttım. dediği öğrenildi. Ayşe Altınbilek 'azmettirme', Köksal A. 'kasten öldürme', Ramazan A. 'suçluya yardım etme' suçundan adliyeye sevk edildi.
Köksal A. cinayeti itiraf etti.
Mehmet Altınbilek öldürüldü.
Köksal A. cinayeti itiraf etti.
Mehmet Altınbilek öldürüldü.
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