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Deniz Akyol ’yı dize getirdi

Coca Cola’yı dize getirdi
9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, 'yı dize getirdi, herkese örnek oldu. Dalaman'a yaşayan, Coca Cola'nın 2 kapak getirene bir bardak hediye kampanyasından yararlanmak isteyen ancak hediyesini alamayan Elif, babasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunarak, firmaya 241 bin 413 lira idari para cezası kesilmesini sağladı. 2017'de 6 kapak toplayarak babasıyla birlikte birkaç markete giden , bardaklarını alamadı. Elif, okulda gördüğü tüketici haklarıyla ilgili bir dersten yola çıkarak şikayetini babasıyla birlikte hem meşrubat firmasına hem de 'na iletti. Firma yaklaşık 1 ay sonra aileye 6 adet bardak gönderdi. Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise tüketicinin eksik bilgilendirmeyle yanıltıldığı gerekçesiyle firmaya 241 bin 413 lira idari para cezası verdi.

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