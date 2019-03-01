9 yaşındaki Elif Deniz Akyol, Coca Cola'yı dize getirdi, herkese örnek oldu. Dalaman'a yaşayan, Coca Cola'nın 2 kapak getirene bir bardak hediye kampanyasından yararlanmak isteyen ancak hediyesini alamayan Elif, babasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunarak, firmaya 241 bin 413 lira idari para cezası kesilmesini sağladı. 2017'de 6 kapak toplayarak babasıyla birlikte birkaç markete giden Elif, bardaklarını alamadı. Elif, okulda gördüğü tüketici haklarıyla ilgili bir dersten yola çıkarak şikayetini babasıyla birlikte hem meşrubat firmasına hem de Ticaret Bakanlığı'na iletti. Firma yaklaşık 1 ay sonra aileye 6 adet bardak gönderdi. Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ise tüketicinin eksik bilgilendirmeyle yanıltıldığı gerekçesiyle firmaya 241 bin 413 lira idari para cezası verdi.
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- 01.03.2019
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