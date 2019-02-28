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  • 28.02.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 18:46

'da dehşet! Eşi ile araziye gitmişti...

'nın Yatağan ilçesinde, eşiyle birlikte kesmeye çalıştıkları selvi ağacı üzerine devrilen (33), yaşamını yitirdi.

Eşi ile araziye gitti, sonrası dehşet...

Şeref Mahallesi'nde yaşayan , bugün öğle saatlerinde, 3 çocuğunun annesi ile Deştin Mahallesi'ndeki arazilerine selvi ağacı kesmeye gitti.

Abidin Özler'in motorlu testere ile kesmeye çalıştığı ağaç, bir anda yanındaki eşi Semra Özler'in üzerine devrildi. Ağır yaralanan Özler, olay yerine çağrılan ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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