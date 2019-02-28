Milli Piyango bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını büyük bir merakla bekliyordu. Milli Piyango çekilişi için geri sayım sona erdi. 28 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 28 Şubat Milli Piyango sonuçları sorgulama…

28 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Şubat Milli Piyango çekilişi noter huzurunda yapıldı. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango tam liste…

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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, ANKARA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



481799

100000 TL ikramiye kazanan numaralar



056350

10000 TL ikramiye kazanan numaralar



038708 071862 102027 105858 241162 242042

248761 262937 352352 363153 391387 402933

425344 427144 577915 619404 620372 655944

670226 688701



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



000826 010842 013930 018231 034329 034768

069768 091972 114538 116402 129535 152704

162898 164698 169178 179473 180970 202330

228624 232292 236475 238300 240607 275631

278933 280524 287640 297163 303707 336592

357192 359946 360681 378858 425446 425780

437491 445669 501631 507128 507135 515936

535137 535525 540317 569162 622412 644141

670434 692845



Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



00375 17070 17246 19573 19896 20233

25011 25468 43598 45751 50294 52313

53891 54832 56436 56557 57302 57534

57594 58274 59089 69931 71297 79680

80129 81362 81364 81714 90177 90234

90844 91532 93139 93394 93981 94093

94534 95793 97748 98777



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



0524 0535 0914 1222 1971 2100

2103 2284 2627 3189 3246 3703

4296 4481 4926 5124 5625 5755

6211 6488 6572 7394 7869 7927

8054 8233 8473 9453 9489 9719



Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



002 007 008 049 080 120

124 156 184 185 204 228

245 328 470 511 662 950

955 970



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



05 20 43 57 82 83

93



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



0 7



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



081799 181799 281799 381799 401799 411799

421799 431799 441799 451799 461799 471799

480799 481099 481199 481299 481399 481499

481599 481699 481709 481719 481729 481739

481749 481759 481769 481779 481789 481790

481791 481792 481793 481794 481795 481796

481797 481798 481899 481999 482799 483799

484799 485799 486799 487799 488799 489799

491799 581799 681799

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.