Zehir zemberek!

Antalya'da yaşayan B.A. (22) ve R.A. (26) evlendi. Ancak çift uyuşturucu batağına sürüklendi. 2 yıl önce hamile kalan B.A., madde kullanmaya devam etti. Rüzgar bebek, bağımlı olarak dünyaya geldi. Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatırılan bağımlı çift ise ertesi gün hastaneden firar etti. Anneanne G.T. ise torunun velayetini almak için 1.5 yıl önce mahkemeye gitti.
Anneanne G.T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istiyor.
Anneanne, bağımlı doğan torununun tedavisinin devam ettiğini, uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirtti. Anneanne torununun velayetinin kızı ve damadından alınarak kendisine verilmesini istedi. Mahkeme talebi reddetti. Mahkeme, bebeğin anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını belirtti.
Anneanne G.T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istiyor.
Anneanne, bağımlı doğan torununun tedavisinin devam ettiğini, uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirtti. Anneanne torununun velayetinin kızı ve damadından alınarak kendisine verilmesini istedi. Mahkeme talebi reddetti. Mahkeme, bebeğin anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını belirtti.
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