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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 21:49

27 Şubat sonuçları açıklandı! MPİ sorgulama...

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilen 'da heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi merakla beklenen nı açıkladı. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

27 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklandı

'da kazanan şanslı numaralar belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da hangi numaraların kazandığı insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok kişinin merakla beklediği 27 Şubat açıklandı. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

27 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 3 - 5 - 9 - 10 - 14 - 23

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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