Erzurum ve Kars'ta yarın okullar tatil mi? 27 Şubat'ta Erzurum ve Kars'ta okullar tatil olacak mı?

Cumartesi günü Türkiye'nin batısında kar yağışı etkisi göstermişti. İstanbul, Çanakkale ve Kırklareli'nin bazı ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Bugün Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışlarının artmasının ardından vatandaşlar Erzurum ve Kars'ta yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Şubat'ta Erzurum ve Kars'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

ERZURUM VE KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının etkisini göstermesinin ardından Erzurum ve Kars'ta yaşayan öğrenci ve veliler kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili iki ilin valiliğinden de henüz bir açıklama yapılmadı.

ERZURUM VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Erzurum Valiliği'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bazı Twitter hesapları üzerinden Erzurum'da okulların tatil edildiğine dair asılsız paylaşımlarda bulunulmuştur. Bu hesap dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN 8 İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari, Bitlis, Şırnak'ın doğusu ile Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 kilometre/saat) olarak esmesi öngörülüyor.