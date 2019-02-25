Pofuduk poğaça nasıl yapılır? Mayalı yumuşak poğaça tarifi

Sabah kahvaltılarının da sevilen lezzetlerinden biri olan pofuduk poğaçaların yapımı aslında oldukça kolaydır. Pratik mayalı yumuşak poğaça tarifimiz ile lezzetli pofuduk poğaçaları afiyetle yiyebilirsiniz. İşte püf noktalar…



Malzemeler:

-2 adet yumurtanın beyazı

-1 su bardağı kadar ılık su

-Yaklaşık 1 su bardağı ılık süt

-1 su bardağı kadar sıvı yağ

-1 paket yaş maya

-Yaklaşık 1 yemek kaşığı şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

-Alabildiği kadar un kullanın



İçi için:

-Peynir, patates, ıspanak, kıyma vs. (İsteğe göre değişebilir)

Üzeri için:

-Beyazı kullanılan 2 yumurtanın sarısı

-İsteğe göre susam ya da çörek otu dökülebilir





Yapılışı:

Bir kap içerisinde su, süt, maya ve şekeri dökün. Şeker eriyene kadar karıştırmaya başlayın. Sonrasında yumurtaların beyazını, yağ ve tuzu da katarak karıştırın. Karışıma 5 su bardağı un ekleyerek yoğurun. Sonrasında daha fazla unu azar azar ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hamur yapışmayacak duruma geldiğinde ve yumuşadığında yoğurmayı bırakın. Hamurun ağzını kapattıktan sonra 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmasını bekleyin. Zaman dolduktan sonra hamuru biraz daha yoğurarak istediğiniz boyuta göre tek tek ayırın. İstediğiniz malzemeyi içine koyduktan sonra elinizle şekil vererek tepsiye dizin. Üzerlerine yumurtanın sarısını sürdükten sonra çörek otu serpin. Son olarak 180 derece sıcaklıktaki fırında yaklaşık olarak yarım saat pişirin, üzeri kızardığında fırını kapatın. Sonrasında yumuşacık poğaçalarınızı servis edebilirsiniz.