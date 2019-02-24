Arhavi'dekendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önce şikayetçi olduğuile pazar yerinde karşılaştı. Çantasından tabancasını çıkaran kadın, Şahin'e 7 el ateş etti. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan adam, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Katil İslam isePolis, İslam'a silah doğrultarak, çantasını bırakmasını söyledi. Çantayı polislere uzatan kadın, gözaltına alındı.