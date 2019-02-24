Artvin Arhavi'de Nurten İslam (41), kendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önce şikayetçi olduğu Engin Şahin (49) ile pazar yerinde karşılaştı. Çantasından tabancasını çıkaran kadın, Şahin'e 7 el ateş etti. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan adam, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Katil İslam ise olaydan sonra diz çökerek sinir krizi geçirdi. Polis, İslam'a silah doğrultarak, çantasını bırakmasını söyledi. Çantayı polislere uzatan kadın, gözaltına alındı.
- Yaşam
- 24.02.2019
- Gazete
Artvin'de "namus cinayeti"
Nurten İslam, kendisini taciz eden Engin Şahin’i ateş ederek öldürdü.
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